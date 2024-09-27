Російська армія цілими вулицями знищує деокуповані села на Луганщині – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

На Луганщині в районі села Балка Журавка точаться тяжкі бої, загострена ситуація і в селі Макіївка. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, росіяни знищують ці села цілими вулицями.

«Ворог намагається знищити першу лінію вулиць. Вони давно далекими обстрілами почали знищувати всі місця, які можна було використовувати як оборонні укриття. А зараз мінометним вогнем намагаються знищити вулиці – там, де можуть закріплюватись наші воїни», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що 27 вересня місто Костянтинівка Донецької області понад годину перебувало під російським обстрілом.