Под Часов Яром ранен российский «военкор»: в его квадроцикл ударил FPV-дрон

Удар FPV-дрона по квадроциклу с российским военкором Денисом Кулагой. Фото: кадр из видео

«Военный корреспондент» прокремлевского издания «Известия» Денис Кулага получил ранения под городом Часов Яр Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения самих «Известий».



При возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, ударил FPV-дрон. Кулага получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. В настоящий момент «военкор» находится в госпитале.

Під Часовим Яром поранений російський «воєнкор»: у його квадроцикл вдарив FPV-дрон https://t.co/mlBfdjQMZb pic.twitter.com/Sd03ZsxS9Y — Новини Донбасу (@novostidnua) September 30, 2024

Напомним, что в начале августа в Курской области ранения получил российский военкор-пропагандист Евгений Поддубный.