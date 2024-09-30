Удар FPV-дрону по квадроциклу з російським «воєнкором» Денисом Кулагою. Фото: кадр із відео

«Воєнний кореспондент» прокремлівського видання «Известия» Денис Кулага отримав поранення під містом Часів Яр Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення самих «Известий».



При поверненні зі зйомок у квадроцикл, на якому він пересувався, вдарив FPV-дрон. Кулага отримав осколкові поранення обох ніг, а також опіки та переломи нижніх кінцівок. Зараз «воєнкор» перебуває у шпиталі.

Під Часовим Яром поранений російський «воєнкор»: у його квадроцикл вдарив FPV-дрон https://t.co/mlBfdjQMZb pic.twitter.com/Sd03ZsxS9Y — Новини Донбасу (@novostidnua) September 30, 2024

Нагадаємо, що на початку серпня у Курській області поранення отримав російський воєнкор-пропагандист Євген Піддубний.