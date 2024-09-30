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Під Часовим Яром поранений російський «воєнкор»: у його квадроцикл вдарив FPV-дрон

30 вересня 2024, 15:51

Під Часовим Яром поранений російський «воєнкор»: у його квадроцикл вдарив FPV-дрон

Удар FPV-дрону по квадроциклу з російським «воєнкором» Денисом Кулагою. Фото: кадр із відео Удар FPV-дрону по квадроциклу з російським «воєнкором» Денисом Кулагою. Фото: кадр із відео

«Воєнний кореспондент» прокремлівського видання «Известия» Денис Кулага отримав поранення під містом Часів Яр Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення самих «Известий».

При поверненні зі зйомок у квадроцикл, на якому він пересувався, вдарив FPV-дрон. Кулага отримав осколкові поранення обох ніг, а також опіки та переломи нижніх кінцівок. Зараз «воєнкор» перебуває у шпиталі.

Нагадаємо, що на початку серпня у Курській області поранення отримав російський воєнкор-пропагандист Євген Піддубний.

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Удар FPV-дрону по квадроциклу з російським «воєнкором» Денисом Кулагою. Фото: кадр із відео Під Часовим Яром поранений російський «воєнкор»: у його квадроцикл вдарив FPV-дрон
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