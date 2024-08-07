В Курской области ранен российский военкор-пропагандист Евгений Поддубный

Военкор-пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный. Фото из открытых источников

Военный корреспондент-пропагандист российской государственной медиакомпании ВГТРК Евгений Поддубный ранен в Курской области. Об этом сообщают в ВГТРК.



Отмечается, что сейчас он находится в областной больнице.



Как сообщают российские СМИ, состояние Поддубного оценивается как тяжелое.



Ранее российские провоенные телеграм-каналы и блогеры сообщали о гибели Поддубного в результате атаки украинского FPV-дрон на машину, в которой он находился.



Поддубный сегодня работал в Курской области и сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» и вошли в два районных центра.

В Курской области бойцы ВСУ уже взяли в плен десятки российских военнослужащих.