Московский суд отправил в тюрьму на пожизненный срок мужчину, обвиненного в покушении на пропагандиста Прилепина

В Москве суд вынес приговор Александру Пермякову, обвиненному в покушении на жизнь российского писателя, боевика Захара Прилепина. Пермякову присудили пожизненное заключение.



Приговор огласил 2-й Западный окружной военный суд. Расследование покушения. Длилось с весны 2023 года.



Как пишет, «Новая газета», в суде Пермяков признал вину и дал показания, а в судебных прениях уже не выступал. За убийство Прилепина он якобы должен был получить 20 тысяч евро.



Прокурор назвал «колоссальной» степень общественной опасности преступления, совершенного Пермяковым, которое он совершил с помощью двух мин.



Следствие установило, что Пермяков, ранее судимый, в 2015 году участвовавший в боевых действиях против ВСУ, затем выехал на территорию, подконтрольную украинской власти, где стал сотрудничать со спецслужбами. Якобы он получил от них задание убить Прилепина, за чем и приехал в Россию в 2022 году.



В телефоне Пермякова следствие якобы обнаружило переписку с оперативником СБУ по поводу закладки мин и фигуры Прилепина.



По версии обвинения, следуя указаниям украинских кураторов, Пермяков установил взрывное устройство и 6 мая 2023 года смог подорвать машину, в которой на пассажирском сидении ехал Прилепин. В результате покушения водитель погиб на месте, а Захар Прилепин получил ранения, ему делали операции, после которых он смог восстановиться.

Напомним, 6 мая 2023 года в Нижегородской области России взорвали автомобиль, в котором ехал воевавший за группировку «ДНР» Захар Прилепин. Сам он попал в больницу с травмами нижних конечностей, а водитель авто погиб. Позже в интервью российскому телеканалу «НТВ» Прилепин рассказал, что на восстановление после покушения ему понадобится по меньшей мере восемь месяцев.



Захар Прилепин с 2014 года принимает участие в войне против Украины на стороне России. С 2015 по 2018 год он занимал должность советника главы «ДНР» Александра Захарченко. В 2016 году был назначен заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом «армии ДНР». В 2018 году покинул Донбасс и вернулся жить в Россию.



16 февраля 2017 года СБУ открыла против него уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.



За поддержку российской агрессии против Украины Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия в 2022 году ввели против Захара Прилепина санкции.