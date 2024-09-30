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Московський суд відправив до в'язниці на довічний термін чоловіка, звинуваченого в замаху на пропагандиста Прилєпіна

30 вересня 2024, 16:25

Московський суд відправив до в'язниці на довічний термін чоловіка, звинуваченого в замаху на пропагандиста Прилєпіна

Московський суд відправив до в'язниці на довічний термін чоловіка, звинуваченого в замаху на пропагандиста Прилєпіна

У Москві суд ухвалив вирок Олександру Пермякову, звинуваченому в замаху на життя російського письменника, бойовика Захара Прилєпіна. Пермякову присудили довічне ув'язнення.

 Вирок оголосив 2-й Західний окружний військовий суд. Розслідування замаху тривало з весни 2023 року.

 Як пише «Нова газета», у суді Пермяков визнав провину і дав свідчення, а в судових дебатах вже не виступав. За вбивство Прилєпіна він нібито мав отримати 20 тисяч євро.

Прокурор назвав «колосальним» ступінь суспільної небезпеки злочину, вчиненого Пермяковим, який він скоїв за допомогою двох мін.

Слідство встановило, що Пермяков, раніше судимий, який у 2015 році брав участь у бойових діях проти ЗСУ, потім виїхав на територію, підконтрольну українській владі, де почав співпрацювати зі спецслужбами. Нібито він отримав від них завдання вбити Прилєпіна, за чим і приїхав до Росії в 2022 році.

У телефоні Пермякова слідство нібито виявило листування з оперативником СБУ з приводу закладення мін та фігури Прилєпіна.

За версією звинувачення, дотримуючись вказівок українських кураторів, Пермяков встановив вибуховий пристрій і 6 травня 2023 року зміг підірвати машину, в якій на пасажирському сидінні їхав Прилєпін. Внаслідок замаху водій загинув на місці, а Захар Прілєпін отримав поранення, йому робили операції, після яких він зміг відновитися.

Нагадаємо, 6 травня 2023 року в Нижегородській області Росії підірвали автомобіль, в якому їхав Захар Прилєпін, який воював за угруповання «ДНР». Сам він потрапив до лікарні із травмами нижніх кінцівок, а водій авто загинув. Пізніше в інтерв'ю російському телеканалу НТВ Прилєпін розповів, що на відновлення після замаху йому знадобиться щонайменше вісім місяців.

Захар Прилєпін з 2014 року бере участь у війні проти України на боці Росії. З 2015 до 2018 року він обіймав посаду радника голови «ДНР» Олександра Захарченка. 2016 року був призначений заступником командира батальйону спецзагону по роботі з особовим складом «армії ДНР». 2018 року залишив Донбас і повернувся жити до Росії.

16 лютого 2017 року СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

За підтримку російської агресії проти України Євросоюз, Великобританія, Канада, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія у 2022 році запровадили проти Захара Прилєпіна санкції.

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