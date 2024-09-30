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На Донетчину и Луганщину движется пыль, которую несет ветром из Каспия. Что нужно знать и какие рекомендации для жителей

30 сентября 2024, 21:35

На Донетчину и Луганщину движется пыль, которую несет ветром из Каспия. Что нужно знать и какие рекомендации для жителей

Во многих областях Украины фиксируется ухудшение качества воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.

Причина – пылевая буря, которая идет в Украину с ветровыми потоками из Каспийской низменности.

По данным спутника, фиксируется мощная пылевая буря к западу от Каспийского моря из-за увеличения скорости порывов ветра. Буря уже приближается к Луганщине и будет способствовать распространению значительного количества пыли, которая будет оседать в Украине. В восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается большая концентрация пылевых частиц.

Мелкая пыль оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Небольшое количество попадает также на территорию Черкасской и Кировоградской областей.

Такая ситуация с атмосферным воздухом удержится до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать в Украину волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Во время пылевой бури следует избегать нахождения на открытом воздухе, особенно это касается людей с проблемами дыхания. Рекомендуется держать окна закрытыми и использовать воздухоочистители в помещениях. Также необходимо носить защитные маски или респираторы, если нужно выходить на улицу. Водителям следует быть особенно осторожными из-за пониженной видимости на дорогах.

Напомним, что на оккупированной части Донецкой области снова растет количество пожаров.

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