На Донетчину и Луганщину движется пыль, которую несет ветром из Каспия. Что нужно знать и какие рекомендации для жителей

Во многих областях Украины фиксируется ухудшение качества воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



Причина – пылевая буря, которая идет в Украину с ветровыми потоками из Каспийской низменности.



По данным спутника, фиксируется мощная пылевая буря к западу от Каспийского моря из-за увеличения скорости порывов ветра. Буря уже приближается к Луганщине и будет способствовать распространению значительного количества пыли, которая будет оседать в Украине. В восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается большая концентрация пылевых частиц.



Мелкая пыль оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Небольшое количество попадает также на территорию Черкасской и Кировоградской областей.



Такая ситуация с атмосферным воздухом удержится до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать в Украину волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.



Во время пылевой бури следует избегать нахождения на открытом воздухе, особенно это касается людей с проблемами дыхания. Рекомендуется держать окна закрытыми и использовать воздухоочистители в помещениях. Также необходимо носить защитные маски или респираторы, если нужно выходить на улицу. Водителям следует быть особенно осторожными из-за пониженной видимости на дорогах.

Напомним, что на оккупированной части Донецкой области снова растет количество пожаров.