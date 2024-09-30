На Донеччину та Луганщину рухається пил, який несе вітром із Каспію. Що потрібно знати та які рекомендації для жителів

У багатьох областях України фіксується погіршення якості повітря. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



Причина – пилова буря, яка йде в Україну з вітровими потоками з Каспійської низовини.



За даними супутника, фіксується потужна пилова буря на захід від Каспійського моря через збільшення швидкості поривів вітру. Буря вже наближається до Луганщини й також сприятиме поширенню значної кількості пилу, що осідатиме в Україні. У східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується найбільша концентрація пилових частинок.



Дрібний пил осідає у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Невелика кількість потрапляє також на територію Черкаської та Кіровоградської областей.



Така ситуація з атмосферним повітрям утримається до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний і західний.



Під час пилової бурі слід уникати перебування на відкритому повітрі, особливо це стосується людей з проблемами дихання. Рекомендується тримати вікна зачиненими та використовувати очищувачі повітря в приміщеннях. Також необхідно носити захисні маски або респіратори, якщо потрібно виходити на вулицю. Водіям варто бути особливо обережними через знижену видимість на дорогах.

Нагадаємо, що на окупованій частині Донецької області знову зростає кількість пожеж.