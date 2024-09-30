Суд обязал ГБР открыть дело против генерала ВСУ Юрия Содоля. Что известно

Генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль. Фото: «АрміяINFORM»

30 сентября Киевский апелляционный суд отменил решение судьи Шевченковского районного суда Киева от 19 августа и обязал Государственное бюро расследований не позднее 24 часов с момента получения копии судебного постановления открыть уголовное производство в отношении генерал-лейтенанта ВСУ Юрия Содоля. Об этом стало известно из сообщения начальник штаба бригады «Азов» Богдана Кротевича.

Так, ГБР должно внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе, которое привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 24 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Ранее начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич написал письмо в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении Содоля. Кротевич обвинил генерала в якобы «потере десятков городов и тысяч жизней украинских солдат».