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Зеленский уволил Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Кто его заменил

24 июня 2024, 21:32

Зеленский уволил Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Кто его заменил

Уволенный с должности командующего Объединенных сил ВСУ Юрий Содоль. Фото: «АрміяINFORM» Уволенный с должности командующего Объединенных сил ВСУ Юрий Содоль. Фото: «АрміяINFORM»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Об этом заявил сам Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, Содоля заменит бригадный генерал Андрей Гнатов.

Ранее начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич написал лист в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении одного из генералов ВСУ. Кротевич обвинил этого генерала в якобы «потере десятков городов и тысяч жизней украинских солдат».

Позже «Суспільне» со ссылкой на источник в военном руководстве Украины сообщило, что Кротевич обратился в ГБР насчет генерал-лейтенанта Юрия Содоля, которого в феврале назначили командующим Объединенных сил ВСУ.

Напомним, что глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин назначил себе нового заместителя. Им стал бывший начальник Мирноградской городской военной администрации Юрия Ключка.

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