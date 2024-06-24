Зеленский уволил Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Кто его заменил

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Об этом заявил сам Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
По словам главы государства, Содоля заменит бригадный генерал Андрей Гнатов.
Ранее начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич написал лист в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении одного из генералов ВСУ. Кротевич обвинил этого генерала в якобы «потере десятков городов и тысяч жизней украинских солдат».
Позже «Суспільне» со ссылкой на источник в военном руководстве Украины сообщило, что Кротевич обратился в ГБР насчет генерал-лейтенанта Юрия Содоля, которого в феврале назначили командующим Объединенных сил ВСУ.
Напомним, что глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин назначил себе нового заместителя. Им стал бывший начальник Мирноградской городской военной администрации Юрия Ключка.
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