Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти генерала ЗСУ Юрія Содоля. Що відомо

Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль. Фото: «АрміяINFORM»

30 вересня Київський апеляційний суд скасував рішення судді Шевченківського районного суду Києва від 19 серпня та зобов'язав Державне бюро розслідувань не пізніше 24 годин з моменту отримання копії судової постанови відкрити кримінальне провадження проти генерал-лейтенанта ЗСУ Юрія Содоля. Про це стало відомо з повідомлення начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича.

Так, ДБР має внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, що призвело до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 24 червня президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Раніше начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич написав листа до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Содоля. Кротевич звинуватив генерала в нібито «втраті десятків міст та тисяч життів українських солдатів».