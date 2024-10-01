Ночной обстрел Украины: ПВО сбила 29 дронов-камикадзе

ПВО сбила 29 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская армия во вторник, 1 октября, ударила по территории Украины с помощью 32 ударных дронов-камикадзе. Украинская противовоздушная оборона сбила 29 «шахедов». Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 1 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, Чауда — Крым)», — говорится в сообщении.



Силы и средства противовоздушной обороны сбили 29 ударных БПЛА в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.



В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.



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