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Нічний обстріл України: ППО збила 29 дронів-камікадзе

01 жовтня 2024, 09:32

Нічний обстріл України: ППО збила 29 дронів-камікадзе

ППО збила 29 БПЛА. Фото: Повітряні сили ППО збила 29 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія у вівторок, 1 жовтня, вдарила по території України за допомогою 32 ударних дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила 29 «шахедів». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 1 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, Чауда — Крим)», — йдеться у повідомленні.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локально втрачені, попередньо без наслідків.

 Раніше ми писали, що за 30 вересня на Донеччині під російськими обстрілами загинули двоє мирних жителів. Це сталося у Мирнограді та Сіверську.

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