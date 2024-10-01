Оккупанты ударили по рынку в центре Херсона: есть погибшие и пострадавшие

Россияне атаковали Херсон. Фото: прокуратура

Во вторник утром, 1 октября, российские военные обстреляли центр Херсона. В результате атаки семь человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.



«По данным следствия, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта», — говорится в сообщении.





Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских — трое женщин и четверо мужчин. Также трое людей получили ранения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.



Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По состоянию на 11:00 в результате обстрела центра Херсона погибли шесть человек, которые получили ранения различной степени тяжести, пять человек госпитализированы.



«Седьмого пострадавшего, которого считали погибшим, врачи смогли стабилизировать, впрочем, его состояние остается крайне тяжелым», — отметили в Офисе генерального прокурора.



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