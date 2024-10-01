Окупанти вдарили по ринку у центрі Херсона: є загиблі та постраждалі

Росіяни атакували Херсон. Фото: прокуратура

У вівторок вранці, 1 жовтня, російські військові обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки семеро людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.



«За даними слідства, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по центру Херсона. Обстріл стався поряд з місцевим ринком та зупинкою громадського транспорту», — йдеться у повідомленні.





Відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також троє людей отримали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога.



Під процесуальним керівництвом Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Станом на 11:00 внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, п’ять людей госпіталізовані.



«Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати, втім його стан залишається вкрай важким», — зазначили в Офісі генерального прокурора



Раніше ми писали, що за 30 вересня на Донеччині під російськими обстрілами загинули двоє мирних жителів. Це сталося у Мирнограді та Сіверську.