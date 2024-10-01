В оккупированном Луганске — крупный пожар

В оккупированном Луганске днем 1 октября возник крупный пожар. Плотное задымление видно из разных точек города.

По предварительным данным, загорелась сухая трава в районе бывшей областной больницы (теперь это клиническая больница «ЛНР»).

На оккупированной территории Луганской области жителей одного из поселков в бывшем Первомайске пришлось эвакуировать из-за разбушевавшегося пожара. В воскресенье, 29 сентября, степной пожар достиг жилых домов в поселке Соклогоровка.



Ранее в оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что «характер пожаров свидетельствует об умышленных поджогах, тушение которых осложняют погодные условия».