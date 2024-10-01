В окупованому Луганську — велика пожежа

В окупованому Луганську вдень 1 жовтня виникла велика пожежа. Щільне задимлення видно із різних точок міста.

За попередніми даними, спалахнула суха трава в районі колишньої обласної лікарні (тепер це клінічна лікарня «ЛНР»).

На окупованій території Луганської області мешканців одного з селищ у колишньому Первомайську довелося евакуювати через пожежу, що розбушувалася. У неділю, 29 вересня, степова пожежа досягла житлових будинків у селищі Соклогорівка.



Раніше в окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що «характер пожеж свідчить про навмисні підпали, гасіння яких ускладнюють погодні умови».