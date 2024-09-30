На оккупированной Луганщине из-за пожара обезвожено несколько сел, людей эвакуируют

На оккупированной территории Луганской области жителей одного из поселков в бывшем Первомайске пришлось эвакуировать из-за разбушевавшегося пожара. В воскресенье, 29 сентября, степной пожар достиг жилых домов в поселке Соклогоровка. Он расположен на окраине города Первомайск (переименован Верховной Радой в Сокологорск).



Как сообщили в областной военной администрации, люди вынуждены были покинуть свои горящие дома из-за неспособности местных служб локализовать пламя. Значительная часть населенного пункта осталась без электроснабжения.



Утром 30 сентября эту информацию подтвердили в оккупационной администрации «ЛНР». Позднее было заявлено, что огонь устранен.

Пожар в данном районе зафиксировал сервис NASA FIRMS.

Кроме этого пожар в лесном массиве нарушил энергоснабжение водозабора, что привело к прекращению подачи воды в поселок Славяносербск и село Красный Лиман, а также на 30% сокращению водоснабжения Алчевска и Перевальска.



Ранее в оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что «характер пожаров свидетельствует об умышленных поджогах, тушение которых осложняют погодные условия».

