Российская армия продвинулась в Угледаре: оккупанты подняли свой флаг над горсоветом

Оккупанты со своим флагом на здании горсовета Угледара. Фото: кадр из видео

Войска РФ продвинулись в городе Угледар Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В то же время на Угледарском направлении оккупанты продвинулись возле села Богоявленка, а на Кураховском – возле поселка Цукурино.



Кроме того, российские пропагандисты опубликовали видео, на котором захватчики подняли свой флаг над зданием городского совета Угледара. На кадрах видна и панорама города, который российская армия превратили в руины.

Напомним, что ситуация в Угледаре очень тяжелая для украинских войск.