«Штурм идет с трех сторон, россияне зашли на юг и запад города»: боец ВСУ рассказал о ситуации в Угледаре

В городе Угледар Донецкой области ситуация тяжелая. Об этом сообщил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.



По словам Бунятова, «если раньше он сомневался в том, что ситуацию можно довести до такого состояния, то сейчас сомнения отсеялись».



Он процитировал слова бойца 72-й механизированной бригады ВСУ, который «сидит не в окопе, хорошо владеет обстановкой и не будет преувеличивать».



«Сейчас штурм идет с трех сторон – Водяное, Пречистовка, Павловка. Россияне пролезли на юг и запад города, там идут тяжелые бои. Пешая дорога хорошо пристреляна с минометов и ствольной артиллерии. Очень много дронов противника как FPV, так и обычные разведчики со сбросами. Контролируют уже весь путь. Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивают из-за внешних изменений и говорят держаться. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара – по ним сразу работают. Очень много тяжелых «300», которых вынести пешком под дронами нереально. Также множество «200» лежат просто по дорогам. Продовольствие, БК и топливо на исходе», – отметил военнослужащий 72-й ОМБр.



Бунятов думает, что за этот пост его вызовут на «разговор».



«Но если на кону жизнь бойцов, то пусть так и будет. Если командование 72-й ОМБр реагирует на что-то только из-за огласки, то такие деморализующие посты только их вина», – резюмировал он.

Напомним, что российская армия продвинулась в Угледаре.