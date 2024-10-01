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«Мы все видели, как пылало»: Z-блогер заявил о «снарядном голоде» в армии РФ после ударов Украины по складам БК

01 октября 2024, 18:29

«Мы все видели, как пылало»: Z-блогер заявил о «снарядном голоде» в армии РФ после ударов Украины по складам БК

Российский Z-блогер и военный Егор Гузенко. Фото: личная страница Гузенко в Телеграм Российский Z-блогер и военный Егор Гузенко. Фото: личная страница Гузенко в Телеграм

Войска России начали испытывать «снарядный голод» на разных направлениях фронта после последних ударов Украины по складам БК в глубине России. Об этом стало известно из сообщения российского Z-блогера и военного Егора Гузенко.

По его словам, «снарядный голод в российских войсках набирает нездоровую тенденцию».

«Заводы работают каждый день. Да, склады уничтожают. Мы все видели, как в Тихорецке пылало трое суток. И также другие склады и арсеналы, которые уничтожают. Это все плохо. Но заводы же работают. Куда идут эти боеприпасы? Почему их мало в войсках? То есть те направления, на которых сейчас идут активные штурмовые действия – там ощущается «снарядный голод». Объяснение этому я могу найти в том, что уничтожили какую-то часть складов», – сказал Гузенко.

Напомним, что Украина сократила отставание от России в снарядах на поле боя до 1:3.

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