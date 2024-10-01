«Ми всі бачили, як палало»: Z-блогер заявив про «снарядний голод» в армії РФ після ударів України по складах БК

Російський Z-блогер та військовий Єгор Гузенко. Фото: особиста сторінка Гузенка у Телеграм

Війська Росії почали відчувати «снарядний голод» на різних напрямках фронту після останніх ударів України по складах БК у глибині Росії. Про це стало відомо з повідомлення російського Z-блогера та військового Єгора Гузенка.



За його словами, «снарядний голод у російських військах набирає нездорової тенденції».



«Заводи працюють щодня. Так, склади знищують. Ми всі бачили, як у Тихорецьку палало три доби. І також інші склади та арсенали, які знищують. Це все погано. Але ж заводи працюють. Куди йдуть ці боєприпаси? Чому їх мало у військах? Тобто ті напрямки, на яких зараз йдуть активні штурмові дії – там відчувається «снарядний голод». Пояснення цьому я можу знайти у тому, що знищили якусь частину складів», – сказав Гузенко.

Нагадаємо, що Україна скоротила відставання від Росії у снарядах на полі бою до 1:3.