Украина сократила отставание от России в снарядах на поле боя до 1:3 – Минобороны

Артиллерия ВСУ. Фото: оперативное командование «Запад»

Украина сделала большой шаг в производстве ракет и боеприпасов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.



По его словам, на сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года.



«Тогда соотношение было 1:8. На сегодняшний день оно составляет 1:3. Но все равно преимущество на стороне Российской Федерации», – отметил Гаврилюк.

Напомним, что Россия за последнюю неделю применила против Украины 900 КАБ и 300 дронов-камикадзе.