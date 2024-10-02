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Армия РФ 13 раз атаковала Донетчину за сутки, есть повреждения — Филашкин

02 октября 2024, 10:37

Армия РФ 13 раз атаковала Донетчину за сутки, есть повреждения — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские военные 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под удар попали три района региона, в результате атак есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. Под постоянными обстрелами Курахово, Горняк, Кураховка, Острое, Островское, Новоселидовка и Измайловка. В Черниговке Добропольской ТГ ранены 2 человека, повреждено предприятие. В Мирнограде повреждены 6 домов, магазин и инфраструктурный объект. В Покровске разрушены 3 дома, 11 повреждены. Обстреляны населенные пункты Гродовской и Марьинской ТГ.

Краматорский район. В Славянске ранен человек, разрушен социальный объект, повреждены 3 инфраструктурных объекта и 2 торговые точки. В Дружковке поврежден дом. В Константиновке повреждено учебное заведение, в Николаевке — дом. В Долгой Балке Ильиновской ТГ ранены 2 человека, повреждены 4 объекта.

Бахмутский район. В Северске поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания.

Ранее мы писали, что 2 октября около 05:00 российские оккупанты обстреляли Славянск.

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