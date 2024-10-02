Армія РФ 13 разів атакувала Донеччину за добу, є пошкодження — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські військові 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під удар потрапили три райони регіону, внаслідок атак є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове, Гірник, Курахівка, Гостре, Острівське, Новоселидівка та Ізмайлівка. У Чернігівці Добропільської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено підприємство. У Мирнограді пошкоджено 6 будинків, крамницю і інфраструктурний об’єкт. У Покровську зруйновано 3 будинки, 11 пошкоджено. Обстріляні населені пункти Гродівської і Мар’їнської ТГ.

Краматорський район. У Слов’янську поранено людину, зруйновано соціальний об’єкт, пошкоджено 3 інфраструктурні об’єкти і 2 торгові точки. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено навчальний заклад, у Миколаївці — будинок. У Довгій Балці Іллінівської ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 4 об’єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі.



Раніше ми писали, що 2 жовтня близько 05:00 російські окупанти обстріляли Слов'янськ.