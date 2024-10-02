На Донетчине из-за российского обстрела обесточилась шахта: под землей находились более 130 работников

Российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«В результате ракетного обстрела обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что на момент инцидента всего в шахтах находилось 139 работников, все выведены на поверхность.



Питание частично восстановлено.



Ранее мы писали, что 1 октября Покровская громада находилась под обстрелами российских оккупантов. Под огнем оказалась северо-западная часть Покровска, из-за удара по подстанции без света оказались более 1500 людей.