На Донеччині через російський обстріл знеструмилася шахта: під землею перебувало понад 130 працівників

Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«В результаті ракетного обстрілу знеструмилися кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що на момент інциденту загалом у шахтах перебувало 139 працівників, усі виведені на поверхню.



Харчування частково відновлено.



Раніше ми писали, що 1 жовтня Покровська громада перебувала під обстрілом російських окупантів. Під вогнем опинилася північно-західна частина Покровська, через удар по підстанції без світла виявилося понад 1500 людей.