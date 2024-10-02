В Донецкой области без света остаются 187 населенных пунктов — Минэнерго

По состоянию на 1 октября в Донецкой области без электроснабжения остаются 187 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«На утро остаются без света 187 населенных пунктов — 92,5 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что из-за обстрелов за 1 октября обесточены 13,6 тыс. абонентов в 71 населенном пункте. Энергетики восстановили электроснабжение для 1,7 тыс. абонентов в 2 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что 1 октября Покровская громада находилась под обстрелами российских оккупантов. Под огнем оказалась северо-западная часть Покровска, из-за удара по подстанции без света оказались более 1500 людей.