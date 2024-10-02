На Донеччині без світла залишаються 187 населених пунктів — Міненерго

Станом на 1 жовтня у Донецькій області без електропостачання залишаються 187 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«На ранок залишаються без світла 187 населених пунктів - 92,5 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що через обстріл за 1 жовтня знеструмлено 13,6 тис. абонентів у 71 населеному пункті. Енергетики відновили електропостачання для 1,7 тис. абонентів у 2 населених пунктах.



Раніше ми писали, що 1 жовтня Покровська громада перебувала під обстрілом російських окупантів. Під вогнем опинилася північно-західна частина Покровська, через удар по підстанції без світла виявилося понад 1500 людей.