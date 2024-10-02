Двое людей пострадали в результате обстрела Константиновки

Российская армия в среду, 2 октября, атаковала Константиновку. В результате ударов есть повреждения, также стало известно о двух пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Сергей Горбунов.



«В период времени с 10:25 по 10:45 оккупанты совершили обстрел по городу Константиновка (5 попаданий). Повреждены 3 фасада многоквартирных домов, 3 легковых автомобиля, линия электросети ДТЭК», — отметил он.



По словам Горбунова, ранения получили два человека.



Ранее мы писали, что российские военные в среду, 1 октября, ударили по Краматорску.