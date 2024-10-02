Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Костянтинівки

Російська армія у середу, 2 жовтня, атакувала Костянтинівку. Внаслідок ударів є пошкодження, також стало відомо про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У період часу з 10:25 до 10:45 окупанти здійснили обстріл по місту Костянтинівка (5 влучень). Пошкоджено 3 фасади багатоквартирних будинків, 3 легкові автомобілі, лінія електромережі ДТЕК», — зазначив він.



За словами Горбунова, поранення отримали дві особи.



Раніше ми писали, що російські військові в середу, 1 жовтня, вдарили по Краматорську.