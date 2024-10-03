Армия РФ обстреляла Константиновку и Родинское: повреждены многоквартирный дом и учебное заведение

2 октября в 23:00 российские оккупанты обстреляли город Родинское Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Целью ВС РФ стало здание одного из учебных заведений. Информация о пострадавших устанавливается.



Как сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, 3 октября в 05:00 захватчики обстреляли город Константиновка Донецкой области.



Поврежден фасад многоквартирного дома в одном из микрорайонов города. Пострадавших нет.

Напомним, что войска России за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего ранены 11 человек.