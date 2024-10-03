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Армія РФ обстріляла Костянтинівку та Родинське: пошкоджені багатоквартирний будинок та навчальний заклад

03 жовтня 2024, 10:50

Армія РФ обстріляла Костянтинівку та Родинське: пошкоджені багатоквартирний будинок та навчальний заклад

2 жовтня о 23:00 російські окупанти обстріляли місто Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Ціллю ЗС РФ стала будівля одного із навчальних закладів. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Як повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, 3 жовтня о 05:00 загарбники обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.

Пошкоджений фасад багатоквартирного будинку в одному із мікрорайонів міста. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого поранено 11 людей.

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