Армія РФ обстріляла Костянтинівку та Родинське: пошкоджені багатоквартирний будинок та навчальний заклад

2 жовтня о 23:00 російські окупанти обстріляли місто Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Ціллю ЗС РФ стала будівля одного із навчальних закладів. Інформація щодо постраждалих встановлюється.



Як повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, 3 жовтня о 05:00 загарбники обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.



Пошкоджений фасад багатоквартирного будинку в одному із мікрорайонів міста. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого поранено 11 людей.