Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ: там возник пожар

Пожар на нефтебазе в Воронежской области РФ. Фото: кадр из видео

Ночью 4 октября БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Аннанефтепродукт» в поселке Анна Воронежской области РФ. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Телеграм-канал ASTRA.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку на нефтебазу, однако заявил, что якобы в результате падения подавленного средствами РЭБ беспилотника загорелась пустая цистерна.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО ночью якобы сбила 18 украинских дронов: шесть – в Белгородской области, шесть – в Воронежской области, пять – над акваторией Азовского моря и один – в Ростовской области.



Обновлено 11:25. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе.



Подтверждено попадание по меньшей мере в один из вертикальных резервуаров.

Напомним, что ночью 3 октября дроны СБУ атаковали военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области.