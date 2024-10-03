Дроны СБУ атаковали военный аэродром в Воронежской области. Фото: Стерненко

Дроны СБУ атаковали военный аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области. Об этом сообщают источники в Службе безопасности Украины и МОУ.



Отмечается, что были поражены склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива.



Российские власти на месте заявили об активности ПВО, многочисленных пролетах беспилотников и взрывах на аэродроме, где спутники зафиксировали четыре очага пожаров.



По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, всего за минувшую ночь на территории четырех муниципалитетов Воронежской области уничтожено и подавлено около трёх десятков беспилотников.



Отмена опасности атаки БпЛА в российском регионе была зафиксирована лишь под утро в 07:58. Гусев подчеркнул, что обнаружены повреждения от падения обломков БПЛА. На данный момент ущерб выявлен в 16 домовладениях.



В отчете местного МЧС говорится, что по предварительной информации, пострадавших нет. Ранее Силы обороны Украины совершили самую масштабную атаку на военные аэродромы РФ.