Безпілотники вночі атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ: там виникла пожежа

Пожежа на нафтобазі у Воронезькій області РФ. Фото: кадр із відео

Вночі 4 жовтня БПЛА атакували нафтобазу ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі Анна Воронезької області РФ. Про це з посиланням на місцевих мешканців повідомив Телеграм-канал ASTRA.



Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив атаку на нафтобазу, однак заявив, що нібито внаслідок падіння пригніченого засобами РЕБ безпілотника загорілася порожня цистерна.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито збила 18 українських дронів: шість – у Бєлгородській області, шість – у Воронезькій області, п'ять – над акваторією Азовського моря та один – у Ростовській області.

Нагадаємо, що вночі 3 жовтня дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглібськ» у Воронезькій області.