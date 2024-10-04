Масштабные лесные пожары на оккупированной Луганщине: огонь уничтожил еще один поселок – ОВА

На захваченной части Луганской области из-за бездействия оккупационной власти и пожарных огонь уничтожил еще один поселок – Устиновка в Должанской громаде. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, за более чем 10 лет оккупации в поселке не видели ни одной единицы специальной техники, которая выполняла бы превентивные мероприятия.



«Не наблюдали жители и приезда спасателей, когда горели дома. О сгоревших поселках захватчики не упоминают в собственных «СМИ». Не пишут о сгоревшей Христофоровке, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево и других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии», – отметил Лысогор.

Напомним, что ранее на оккупированной Луганщине в результате масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок Христофоровка.