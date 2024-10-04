Масштабні лісові пожежі на окупованій Луганщині: вогонь знищив ще одне селище – ОВА

На захопленій частині Луганської області через бездіяльність окупаційної влади та пожежників вогонь знищив ще одне селище – Устинівка у Довжанській громаді. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, за більш ніж 10 років окупації у селищі не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи.



«Не спостерігали жителі й приїзду рятувальників, коли горіли будинки. Про згорілі селища загарбники не згадують у своїх «ЗМІ». Не пишуть про згорілу Христофорівку, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому та інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії», – зазначив Лисогор.

Нагадаємо, що раніше на окупованій Луганщині внаслідок масштабних лісових пожеж на 95% згоріло селище Христофорівка.