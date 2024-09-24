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Уцелевших домов почти не осталось: на оккупированной Луганщине из-за масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок – ОВА

24 сентября 2024, 22:39

Уцелевших домов почти не осталось: на оккупированной Луганщине из-за масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок – ОВА

Оккупанты уверяют, что им удалось потушить большинство очагов пожаров в так называемой «ЛНР». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Однако, по его словам, в Антрацитовской громаде из-за бездействия захватчиков фактически уничтожен поселок Христофоровка.

«Уцелевших домов там почти не осталось. Выгорело более 95% домохозяйств. Спасателей там так и не увидели, потому что они были рассредоточены по «наиболее важным объектам». Этот населенный пункт в указанный перечень не вошел», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что ранее было известно о 150 сгоревших домах в результате масштабных лесных пожаров на захваченной части Луганской области.

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