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Попали под ракетный удар: в Донецкой области попрощались с погибшими полицейскими

04 октября 2024, 14:43

Попали под ракетный удар: в Донецкой области попрощались с погибшими полицейскими

Прощание с погибшими полицейскими в Донецкой области. Фото: Национальная полиция Прощание с погибшими полицейскими в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

3 октября в Донецкой области попрощались с начальником отделения взрывотехнической службы батальона полиции особого назначения ГУНП в Донецкой области Александром Чубарем и старшим инспектором этого подразделения Александром Гонтаренко, которые погибли в результате ракетного удара. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Полицейские в составе Сил безопасности и обороны Украины выполняли опасные задачи, участвовали в разминировании территорий, обезвреживали взрывоопасные предметы, оставшиеся после российских обстрелов.

Церемония прощания с сотрудниками полиции состоялась со всеми почестями.

Александра Гонтаренко похоронили на «Аллее Героев» в Краматорском районе. Он родом из Харьковской области. До вступления в батальон особого назначения 39-летний полицейский работал в отделе взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области – собирал доказательства на местах российских обстрелов, разминировал деоккупированные Лиман и Святогорск. У него остались родители, жена и две дочери – 10 и 15 лет.

Тело Александра Чубаря, по пожеланиям семьи, подвергнут кремации в Киеве. Ему было 33 года. Полицейский родился в ныне оккупированном селе Донское Волновахского района. Служил 13 лет, прошел путь от патрульного к взрывотехнику. У него остались родители и восьмилетний сын.

Напомним, что полицейские погибли 23 августа в Покровском районе.

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