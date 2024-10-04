Потрапили під ракетний удар: в Донецькій обалсті попрощалися із загиблими поліцейськими

Прощання із загиблими поліцейськими в Донецькій області. Фото: Національна поліція

3 жовтня в Донецькій області попрощалися з начальником відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення ГУНП у Донецькій області Олександром Чубарем та старшим інспектором цього підрозділу Олександром Гонтаренком, які загинули внаслідок ракетного удару. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Поліцейські у складі Сил безпеки та оборони України виконували небезпечні завдання, брали участь у розмінуванні територій, знешкоджували вибухонебезпечні предмети після російських обстрілів.



Церемонія прощання зі співробітниками поліції відбулася з усіма почестями.



Олександра Гонтаренка поховали на «Алеї Героїв» у Краматорському районі. Він родом із Харківської області. До вступу до батальйону особливого призначення 39-річний поліцейський працював у відділі вибухотехнічної служби ГУНП у Донецькій області – збирав докази на місцях російських обстрілів, розміновував деокуповані Лиман та Святогірськ. У нього залишилися батьки, дружина та дві доньки – 10 та 15 років.



Тіло Олександра Чубаря, за побажаннями сім'ї, піддадуть кремації в Києві. Йому було 33 роки. Поліцейський народився у нині окупованому селі Донське Волноваського району. Служив 13 років, пройшов шлях від патрульного до вибухотехніка. У нього залишилися батьки та восьмирічний син.

Нагадаємо, що поліцейські загинули 23 серпня у Покровському районі.