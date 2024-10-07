Эвакуация из Донецкой области в Черкасскую: когда отправится следующий поезд

В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую область 1 раз в 4 дня. Сегодня таким рейсом были эвакуированы 44 человека, среди которых 12 детей и лица с инвалидностью. Об этом рассказали в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«По прибытии поезда эвакуированные получили продукты питания, гуманитарную и психологическую помощь. Кроме того, была организована их транспортировка в принимающие громады», — сообщили в министерстве.



В ведомстве напомнили, что эвакуация бесплатна. Чтобы выехать в безопасный регион, можно оставить заявку по телефонам: 0 800 500 121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).



Для записи на эвакуацию тяжелобольных и людей с инвалидностью действует номер: 0 800 332 614.



Также о желании выехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.



Следующий эвакуационный поезд из Донецкой области в Черкасскую область отправится 10 октября. С номерами горячих линий громад для предварительной записи можно ознакомиться по ссылке.



Обязательная эвакуация населения из Донецкой области в безопасные регионы проводится с августа 2022 года.