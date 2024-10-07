Евакуація з Донецької області до Черкаської: коли вирушить наступний поїзд

У жовтні евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть до Черкаської області 1 раз на 4 дні. Сьогодні таким рейсом було евакуйовано 44 особи, серед яких 12 дітей та особи з інвалідністю. Про це розповіли у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«Після прибуття поїзда евакуйовані отримали харчові продукти, гуманітарну та психологічну допомогу. Крім того, було організовано їхнє транспортування до громад, що приймають», — повідомили в міністерстві.



У відомстві нагадали, що евакуація безплатна. Щоб виїхати в безпечний регіон, можна залишити заявку за телефонами: 0800500121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).



Для запису на евакуацію тяжкохворих та людей з інвалідністю діє номер: 0800332614.



Також про бажання виїхати можна повідомити цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.



Наступний евакуаційний потяг із Донецької області до Черкаської області вирушить 10 жовтня. З номерами гарячих ліній громад для попереднього запису можна ознайомитись за посиланням.



Обов'язкова евакуація населення з Донецької області до безпечних регіонів проводиться з серпня 2022 року.