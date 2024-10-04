49 жителей Донетчины эвакуированы в Закарпатскую и Киевскую области

Сегодня эвакуировали еще 49 жителей Донетчины. Фото: кадр из видео

Сегодня, 4 октября, 49 жителей Донецкой области эвакуировали в Закарпатскую и Киевскую области, 25 из них - дети. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.







«Они выехали из Константиновской, Дружковской, Краматорской и Новодонецкой громад из-за постоянных российских обстрелов. Кроме личных вещей, люди имели возможность забрать с собой также и домашних любимцев», — объяснил глава Донецкой ОВА.



От ЮНИСЕФ и благотворительного фонда «Ангелы спасения» семьи с детьми получили дополнительные выплаты в размере 10800 грн на одного человека.



Также все граждане во время эвакуации получили бесплатное питание от World Central Kitchen. Напомним, «Белые ангелы» эвакуировали 20 жителей из Горняка.