49 жителей Донетчины эвакуированы в Закарпатскую и Киевскую области

Сегодня, 4 октября, 49 жителей Донецкой области эвакуировали в Закарпатскую и Киевскую области, 25 из них - дети. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Они выехали из Константиновской, Дружковской, Краматорской и Новодонецкой громад из-за постоянных российских обстрелов. Кроме личных вещей, люди имели возможность забрать с собой также и домашних любимцев», — объяснил глава Донецкой ОВА.
От ЮНИСЕФ и благотворительного фонда «Ангелы спасения» семьи с детьми получили дополнительные выплаты в размере 10800 грн на одного человека.
Также все граждане во время эвакуации получили бесплатное питание от World Central Kitchen. Напомним, «Белые ангелы» эвакуировали 20 жителей из Горняка.
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