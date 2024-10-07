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Россия ударила баллистикой по порту в Одессе: есть пострадавшие

07 октября 2024, 22:47

Россия ударила баллистикой по порту в Одессе: есть пострадавшие

Российские войска вечером 7 октября атаковали портовую инфраструктуру Одессы. Как отметил глава ОВА Олег Кипер, удар нанесен баллистической ракетой. По предварительной информации, погиб сотрудник частной компании, ранены пять иностранцев.

«Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау», — сообщил Кипер.

По словам Кипера, в результате атаки погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Также еще пятеро иностранных граждан пострадали.

«Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один — легкой. Пока им предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметил глава ОВА.

По словам Кипера, российские оккупанты пытаются сорвать работу украинского зернового коридора. 

«В последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесщины. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян», — отметил он.

По данным ОВА, за последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в одесских портах.

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последствия обстрела
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Одесская область зерновой коридор

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