Росія вдарила балістикою по порту в Одесі: є постраждалі

Російські війська увечері 7 жовтня атакували портову інфраструктуру Одеси. Як зазначив голова ОВА Олег Кіпер, удар завдано балістичної ракети. За попередньою інформацією, загинув співробітник приватної компанії, поранено п'ятьох іноземців.



«Балістичною ракетою ворог поцілив у цивільне судно під прапором Палау», — повідомив Кіпер.



За словами Кіпера, внаслідок атаки загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, яка обробляє вантажі. Також ще п'ятеро іноземних громадян постраждали.



«Чотири з них у стані середнього ступеня тяжкості, один — легкий. Поки що їм надається необхідна медична допомога», — зазначив голова ОВА.



За словами Кіпера, російські окупанти намагаються зірвати роботу українського зернового коридору.



«В останні кілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян», — зазначив він.



За даними ОВА, за останні кілька днів це вже друга атака цивільного судна в одеських портах.