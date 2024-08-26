В Одесской области в результате удара россиян пострадали четыре человека, среди них — ребенок

Оккупационные войска РФ 26 августа нанесла ракетный удар по Одесской области. В результате этого пострадали четыре человека, среди них – 10-летний ребенок. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



По его словам, сегодняшняя цель россиян — энергетическая и гражданская инфраструктура региона.



«Четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь», — отметил он.



Кроме того, Кипер добавил, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. В Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии.



Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян.



Ранее мы писали, что российская армия 26 августа атаковала 15 областей Украины. Есть жертвы и пострадавшие.