Оккупанты ударили по жилому сектору Северска: детали

Спасатели ликвидировали пожар в Северске. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 8 октября, атаковали Северск Бахмутского района Донецкой области. Известно, что в результате удара по жилому сектору загорелся жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«8 октября утром враг нанес удар по жилому сектору города Северск Бахмутского района. В результате обстрела загорелся жилой дом на территории частного домовладения», — говорится в сообщении.





На место происшествия прибыли спасатели 8 государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали возгорание на площади 35 кв. м.



Ранее мы писали, что в результате российской атаки 6 октября в Константиновке Донецкой области сгорело здание городского совета.