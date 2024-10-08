Оккупанты ударили по жилому сектору Северска: детали

Российские оккупанты во вторник, 8 октября, атаковали Северск Бахмутского района Донецкой области. Известно, что в результате удара по жилому сектору загорелся жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«8 октября утром враг нанес удар по жилому сектору города Северск Бахмутского района. В результате обстрела загорелся жилой дом на территории частного домовладения», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли спасатели 8 государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали возгорание на площади 35 кв. м.
Ранее мы писали, что в результате российской атаки 6 октября в Константиновке Донецкой области сгорело здание городского совета.
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