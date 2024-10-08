Окупанти вдарили по житловому сектору Сіверська: деталі

Рятувальники ліквідували пожежу у Сіверську. Фото: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 8 жовтня, атакували Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Відомо, що внаслідок удару по житловому сектору спалахнув житловий будинок. Рятувальники ліквідували спалах. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«8 жовтня вранці ворог завдав удару по житловому сектору міста Сіверськ Бахмутського району. Внаслідок обстрілу спалахнув житловий будинок на території приватного домоволодіння», — йдеться у повідомленні.





На місце події прибули рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували спалах на площі 35 кв. м.



Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки 6 жовтня у Костянтинівці Донецької області згоріла будівля міської ради.