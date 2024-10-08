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В результате атаки на Селидово россияне повредили квартиру

08 октября 2024, 15:43

В результате атаки на Селидово россияне повредили квартиру

Утром во вторник, 8 октября, оккупационная армия РФ атаковала Селидово Донецкой области. Повреждена квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.

«В 05:30 состоялся вражеский артиллерийский обстрел города Селидово. В результате обстрела повреждена 1 квартира (окна, балкон, двери)», — говорится в сообщении.

Информации о погибших и жертвах нет.

Ранее мы писали, что 8 октября обстреляли из артиллерии поселок Цукурино Селидовской громады Донецкой области. Один человек пострадал. 

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