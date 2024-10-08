В результате атаки на Селидово россияне повредили квартиру

Утром во вторник, 8 октября, оккупационная армия РФ атаковала Селидово Донецкой области. Повреждена квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«В 05:30 состоялся вражеский артиллерийский обстрел города Селидово. В результате обстрела повреждена 1 квартира (окна, балкон, двери)», — говорится в сообщении.



Информации о погибших и жертвах нет.



Ранее мы писали, что 8 октября обстреляли из артиллерии поселок Цукурино Селидовской громады Донецкой области. Один человек пострадал.